Глава российской делегации заявил, что РФ довольна итогами переговоров
Российская делегация довольна итогами переговоров с Украиной. Об этом заявил глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский, передает «РИА Новости».
Мединский утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге после второго раунда переговоров с Украиной.
Стороны 2 июня договорились подготовить меморандумы о прекращении огня, о крупнейшем обмене пленными и телами погибших. Также российская стороны предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта на два-три дня.