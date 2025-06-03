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Додик рассказал, как перемещается по миру несмотря на американские санкции

Ведомости

Президент входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью «Ведомостям», что может ездить и путешествовать по миру беспрепятственно.

«Да, по-прежнему действуют американские санкции, которые были введены администрацией Байдена, но туда [в США] мы и не ездим», – сказал он. По словам президента, основные трудности у него возникают именно внутри БиГ «со стороны мусульман-бошняков в Сараеве, опять же по приказу высокого представителя в БиГ».

Додик находится под санкциями США с 2017 г. Основанием стало то, что Додик, по мнению Вашингтона, препятствовал реализации Дейтонского соглашения (рамочное мирное соглашение от 1995 г.). Повторно санкции были введены против него в 2022 г.

В марте этого Агентство по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) получило запрос от федеральной прокуратуры о задержании президента Додика, главы правительства Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Основанием были названы «подрыв конституционного порядка»: в конце февраля федеральный суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта. Его в Республике Сербской считают нелегитимным.

В апреле Интерпол отказал Боснии в выдаче международного ордера на арест Додика.

По словам Додика, задержать его могут только на границе БиГ. «Это нам осложняет выезд из страны, но тем не менее Республика Сербская занимает значительную часть границы, поэтому ее невозможно так изолировать», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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