Додик рассказал, как перемещается по миру несмотря на американские санкции

«Да, по-прежнему действуют американские санкции, которые были введены администрацией Байдена, но туда [в США] мы и не ездим», – сказал он. По словам президента, основные трудности у него возникают именно внутри БиГ «со стороны мусульман-бошняков в Сараеве, опять же по приказу высокого представителя в БиГ».