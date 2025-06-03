Медведев предупредил Украину о неизбежном возмездии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что «возмездие неизбежно». Так он прокомментировал последние события, связанные с ходом спецоперации на Украине.
Медведев подчеркнул, что российская армия продолжает активное наступление и будет действовать до достижения своих целей.
«Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти», – написал Медведев.
1 июня Министерство обороны РФ сообщило о серии террористических атак со стороны Украины с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, возгорания уже ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Издание Axios со ссылкой на чиновника с Украины писало, что эта операция готовилась больше года. Дроны там вылетали из фур, которые подъехали к аэродромам. Также сообщалось, что Киев якобы заранее предупредил об атаках администрацию американского лидера Дональда Трампа. Но через несколько часов после публикации Axios удалил эту информацию из своей заметки.