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Медведев предупредил Украину о неизбежном возмездии

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что «возмездие неизбежно». Так он прокомментировал последние события, связанные с ходом спецоперации на Украине.

Медведев подчеркнул, что российская армия продолжает активное наступление и будет действовать до достижения своих целей.

«Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти», – написал Медведев.

1 июня Министерство обороны РФ сообщило о серии террористических атак со стороны Украины с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, возгорания уже ликвидированы, жертв среди персонала нет.

Издание Axios со ссылкой на чиновника с Украины писало, что эта операция готовилась больше года. Дроны там вылетали из фур, которые подъехали к аэродромам. Также сообщалось, что Киев якобы заранее предупредил об атаках администрацию американского лидера Дональда Трампа. Но через несколько часов после публикации Axios удалил эту информацию из своей заметки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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