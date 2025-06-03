Медведев предупредил Украину о неизбежном возмездии

Издание Axios со ссылкой на чиновника с Украины писало, что эта операция готовилась больше года. Дроны там вылетали из фур, которые подъехали к аэродромам. Также сообщалось, что Киев якобы заранее предупредил об атаках администрацию американского лидера Дональда Трампа. Но через несколько часов после публикации Axios удалил эту информацию из своей заметки.