В Нидерландах распалась правящая коалиция
В Нидерландах правопопулистская «Партия за свободу» (PVV) покинула правящую коалицию. Об этом сообщил ее лидер Герт Вилдерс в социальной сети X.
«Никаких подписей под нашими планами предоставления убежища. Никаких изменения в основном рамочном соглашении. PVV покидает коалицию», – написал он.
Позже Вилдерс написал, что у него «не было выбора». Он подчеркнул, что обещал избирателям строгую политику предоставления убежища, но ее не смогли обеспечить.
Как сообщает Der Telegraaf, из правительства страны также уйдут члены его партии – пять министров и четыре госсекретаря.
Вилдерс заявил, что партнеры отказались принять его план из 10 пунктов по прекращению иммиграции с целью получения убежища, пишет The Guardian. Эксперты в области права заявили, что некоторые из предложений нарушают европейские законы о правах человека или Конвенцию ООН о статусе беженцев, которую подписали Нидерланды.
План Вилдерса включает в себя привлечение армии для охраны и патрулирования границ, закрытие центров размещения беженцев, отправку всех сирийских беженцев домой, приостановление действия квот Евросоюза на предоставление убежища и запрет на въезд в страну членов семей беженцев, уже находящихся в стране.
В ноябре 2023 г. PVV набрала наибольшее количество мандатов в парламенте Нидерландов. Результаты после подсчета 99% голосов на прошедших 22 ноября парламентских выборах показывают, что она займет 37 мест.