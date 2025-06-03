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В Нидерландах распалась правящая коалиция

Ведомости

В Нидерландах правопопулистская «Партия за свободу» (PVV) покинула правящую коалицию. Об этом сообщил ее лидер Герт Вилдерс в социальной сети X. 

«Никаких подписей под нашими планами предоставления убежища. Никаких изменения в основном рамочном соглашении. PVV покидает коалицию», – написал он.

Позже Вилдерс написал, что у него «не было выбора». Он подчеркнул, что обещал избирателям строгую политику предоставления убежища, но ее не смогли обеспечить. 

Как сообщает Der Telegraaf, из правительства страны также уйдут члены его партии – пять министров и четыре госсекретаря. 

Вилдерс заявил, что партнеры отказались принять его план из 10 пунктов по прекращению иммиграции с целью получения убежища, пишет The Guardian. Эксперты в области права заявили, что некоторые из предложений нарушают европейские законы о правах человека или Конвенцию ООН о статусе беженцев, которую подписали Нидерланды.

План Вилдерса включает в себя привлечение армии для охраны и патрулирования границ, закрытие центров размещения беженцев, отправку всех сирийских беженцев домой, приостановление действия квот Евросоюза на предоставление убежища и запрет на въезд в страну членов семей беженцев, уже находящихся в стране.

В ноябре 2023 г. PVV набрала наибольшее количество мандатов в парламенте Нидерландов. Результаты после подсчета 99% голосов на прошедших 22 ноября парламентских выборах показывают, что она займет 37 мест. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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