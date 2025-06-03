В Нидерландах распалась правящая коалиция

Вилдерс заявил, что партнеры отказались принять его план из 10 пунктов по прекращению иммиграции с целью получения убежища, пишет The Guardian. Эксперты в области права заявили, что некоторые из предложений нарушают европейские законы о правах человека или Конвенцию ООН о статусе беженцев, которую подписали Нидерланды.