Песков назвал должность Мединского говорящей
Оценивать работу помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах России и Украины еще рано, однако его должность уже говорит многое, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию. Само по себе это уже говорящие должности», – сказал Песков.
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.
Российскую делегацию, как и в предыдущий раунд, возглавил Мединский. Вместе с ним Москву представляли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил глава минобороны страны Рустем Умеров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.