Кремль ориентируется на официальные заявления Ирана по ядерной программе

Основной целью для Ирана в рамках потенциальной сделки с Вашингтоном является снятие международных санкций, мешающих его торговле и деятельности западных компаний в стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но она должна быть основана исключительно на импортном ядерном топливе по «модели ОАЭ» – эта страна закупает топливо за границей, а не обогащает сама.