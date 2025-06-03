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Кремль ориентируется на официальные заявления Ирана по ядерной программе

Ведомости

Страны, в том числе Иран, имеют право использовать мирную атомную энергию. Это должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия прежде всего исходит из официальных заявлений Ирана, что государство не хочет обладать и не вынашивает планов обладать ядерным оружием.

Так Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению американского президента Дональда Трампа, что потенциальная сделка по иранской ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране.

«Вместе с тем, разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы», – подчеркнул Песков.

Основной целью для Ирана в рамках потенциальной сделки с Вашингтоном является снятие международных санкций, мешающих его торговле и деятельности западных компаний в стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но она должна быть основана исключительно на импортном ядерном топливе по «модели ОАЭ» – эта страна закупает топливо за границей, а не обогащает сама.

Reuters писало, что Иран планирует отказаться от предложения США по ядерной сделке. По мнению иранского комитета по ядерным переговорам, оно «совершенно одностороннее», а потому «неприемлемое».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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