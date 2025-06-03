Кремль ориентируется на официальные заявления Ирана по ядерной программе
Страны, в том числе Иран, имеют право использовать мирную атомную энергию. Это должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия прежде всего исходит из официальных заявлений Ирана, что государство не хочет обладать и не вынашивает планов обладать ядерным оружием.
Так Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению американского президента Дональда Трампа, что потенциальная сделка по иранской ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране.
«Вместе с тем, разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы», – подчеркнул Песков.
Основной целью для Ирана в рамках потенциальной сделки с Вашингтоном является снятие международных санкций, мешающих его торговле и деятельности западных компаний в стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но она должна быть основана исключительно на импортном ядерном топливе по «модели ОАЭ» – эта страна закупает топливо за границей, а не обогащает сама.
Reuters писало, что Иран планирует отказаться от предложения США по ядерной сделке. По мнению иранского комитета по ядерным переговорам, оно «совершенно одностороннее», а потому «неприемлемое».