Reuters: Иран планирует отклонить предложение США по ядерной сделке

При посредничестве Омана уже состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой «ядерной сделке» и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.