Reuters: Иран планирует отклонить предложение США по ядерной сделке
Иран планирует отклонить предложение США по ядерной сделке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского дипломата и источник, близкий к переговорной группе Тегерана.
Собеседник агентства назвал предложение Вашингтона «заведомо неосуществимым». Он также подчеркнул, что документ не учитывает интересы Тегерана.
«В этом предложении позиция США по обогащению урана на территории Ирана остается неизменной, и нет четкого объяснения по поводу снятия санкций», – сказал дипломат.
Он также заявил, что, по мнению иранского комитета по ядерным переговорам, предложение США «совершенно одностороннее». Поэтому Тегеран считает это предложение «неприемлемым» и полагает, что Вашингтон в одностороннем порядке пытается навязать Ирану «плохую сделку» с помощью чрезмерных требований, добавил собеседник агентства.
30 марта в интервью NBC News президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее бомбардировками в случае, если страны не заключат соглашение по иранской ядерной программе.
При посредничестве Омана уже состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой «ядерной сделке» и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.