ABC News: США разочарованы переговорами по Украине в Стамбуле

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Консультации длились больше часа. Москва передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также передал свой вариант документа в двух вариантах – на украинском и английском языках. Стороны достигли соглашения об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «всех на всех». В аналогичном формате будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Кроме того, на следующей неделе РФ в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.