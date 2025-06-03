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ABC News: США разочарованы переговорами по Украине в Стамбуле

Ведомости

Официальные лица США разочарованы, но не удивлены якобы «внушительным» списком требований России, которые нужно выполнить для достижения 30-дневного перемирия. Об этом они заявили ABC News.

По словам собеседников, список включает ряд пунктов, которые и Украина, и администрация президента США Дональда Трампа расценивают как неприемлемые.

Телеканал обращает внимание на заметное изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта. В частности, отмечается отсутствие реакции Трампа на удары украинских беспилотников по России перед встречей в Стамбуле.

«Еще до последних переговоров президент Трамп был недоволен отсутствием прогресса в достижении мира. Чиновники, знакомые с его мыслями, говорят, что, хотя он и раньше критиковал и Украину, и Россию, в последние дни он становился все более отстраненным», – говорится в материале.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Консультации длились больше часа. Москва передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также передал свой вариант документа в двух вариантах – на украинском и английском языках. Стороны достигли соглашения об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «всех на всех». В аналогичном формате будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Кроме того, на следующей неделе РФ в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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