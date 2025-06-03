ABC News: США разочарованы переговорами по Украине в Стамбуле
Официальные лица США разочарованы, но не удивлены якобы «внушительным» списком требований России, которые нужно выполнить для достижения 30-дневного перемирия. Об этом они заявили ABC News.
По словам собеседников, список включает ряд пунктов, которые и Украина, и администрация президента США Дональда Трампа расценивают как неприемлемые.
Телеканал обращает внимание на заметное изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта. В частности, отмечается отсутствие реакции Трампа на удары украинских беспилотников по России перед встречей в Стамбуле.
«Еще до последних переговоров президент Трамп был недоволен отсутствием прогресса в достижении мира. Чиновники, знакомые с его мыслями, говорят, что, хотя он и раньше критиковал и Украину, и Россию, в последние дни он становился все более отстраненным», – говорится в материале.
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Консультации длились больше часа. Москва передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также передал свой вариант документа в двух вариантах – на украинском и английском языках. Стороны достигли соглашения об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «всех на всех». В аналогичном формате будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Кроме того, на следующей неделе РФ в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.