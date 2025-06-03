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The Atlantic: Трамп регулярно говорит с главами государств по личному сотовому

Ведомости

Президент США Дональд Трамп регулярно разговаривает с главами государств по личному сотовому телефону. Он также отвечает на входящие, даже если не узнает номер. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Как пишет журнал, сотовый телефон Трампа можно считать «важнейшим техническим устройством в федеральном правительстве».

Собеседник издания рассказал, что помощники американского лидера не раз предупреждали его, что разговоры по его личному телефону могут быть прослушаны сотрудниками разведок. По словам одного из них, телефон главы США оснащен дополнительными функциями в сфере безопасности.

Старший научный сотрудник Центра международных исследований Массачусетского технологического института и бывший глава контрразведки США Джоэл Бреннер рассказал, что Трамп, принимающий звонок от иностранного лидера без должной подготовки или в присутствии сотрудников, подвергает себя реальной опасности. Так Белый дом рискует быть «перехваченным, выдать себя за кого-то другого и оказаться неподготовленным». То, что делает президент США, «ужасно опасно», сказал он. Бреннер имел в виду возможность того, что Трамп заключает крупные сделки или идет на уступки с другими мировыми лидерами, о которых его сотрудники могут не знать, и им приходится импровизировать.

Сам Трамп рассматривает свою прямую связь с миром как преимущество, а не как риск для своего президентства, пишет The Atlantic. 

30 мая телеканал CNN сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность проведения телефонных переговоров между главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках усилий по деэскалации торгового конфликта и продвижения женевских договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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