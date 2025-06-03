The Atlantic: Трамп регулярно говорит с главами государств по личному сотовому

Старший научный сотрудник Центра международных исследований Массачусетского технологического института и бывший глава контрразведки США Джоэл Бреннер рассказал, что Трамп, принимающий звонок от иностранного лидера без должной подготовки или в присутствии сотрудников, подвергает себя реальной опасности. Так Белый дом рискует быть «перехваченным, выдать себя за кого-то другого и оказаться неподготовленным». То, что делает президент США, «ужасно опасно», сказал он. Бреннер имел в виду возможность того, что Трамп заключает крупные сделки или идет на уступки с другими мировыми лидерами, о которых его сотрудники могут не знать, и им приходится импровизировать.