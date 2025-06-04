Иностранные авиакомпании могут изменить расписание рейсов в России
Зарубежные авиакомпании не откажутся от выполнения полетов в Россию полностью, но могут изменить расписание рейсов в пользу дневных, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает ТАСС.
Как отметил Мурадян, авиакомпании стараются сократить количество ночных рейсов, потому что в это время, как и ранним утром, повышается риск закрытия неба. При этом иностранным перевозчикам невыгодно полностью отказываться от полетов в Россию и из нее, по его словам.
Мурадян отметил «сверхмаржинальный» доход, который получают компании на российских пассажирах. «В среднем билеты, которые продаются в Россию и из России на международных перевозчиках, оказываются дороже на 20-40% аналогичных билетов этих же перевозчиков на иных маршрутах», – объяснил эксперт. Он также предположил дальнейший переход иностранных перевозчиков на более широкофюзеляжные самолеты путем уменьшения количества рейсов, но с сохранностью «тех же провозных емкостей».
26 мая в АТОР сообщили об отмене рейсов в Москву турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах ночью. Мурадян рассказал, что приостановка полетов не повлияла на величину турпотока из России в Турцию, его динамика осталась «умеренно позитивной».