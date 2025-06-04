Иностранные авиакомпании могут изменить расписание рейсов в России

Мурадян отметил «сверхмаржинальный» доход, который получают компании на российских пассажирах. «В среднем билеты, которые продаются в Россию и из России на международных перевозчиках, оказываются дороже на 20-40% аналогичных билетов этих же перевозчиков на иных маршрутах», – объяснил эксперт. Он также предположил дальнейший переход иностранных перевозчиков на более широкофюзеляжные самолеты путем уменьшения количества рейсов, но с сохранностью «тех же провозных емкостей».