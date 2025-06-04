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Иностранные авиакомпании могут изменить расписание рейсов в России

Ведомости

Зарубежные авиакомпании не откажутся от выполнения полетов в Россию полностью, но могут изменить расписание рейсов в пользу дневных, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает ТАСС.

Как отметил Мурадян, авиакомпании стараются сократить количество ночных рейсов, потому что в это время, как и ранним утром, повышается риск закрытия неба. При этом иностранным перевозчикам невыгодно полностью отказываться от полетов в Россию и из нее, по его словам.

Мурадян отметил «сверхмаржинальный» доход, который получают компании на российских пассажирах. «В среднем билеты, которые продаются в Россию и из России на международных перевозчиках, оказываются дороже на 20-40% аналогичных билетов этих же перевозчиков на иных маршрутах», – объяснил эксперт. Он также предположил дальнейший переход иностранных перевозчиков на более широкофюзеляжные самолеты путем уменьшения количества рейсов, но с сохранностью «тех же провозных емкостей».

26 мая в АТОР сообщили об отмене рейсов в Москву турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах ночью. Мурадян рассказал, что приостановка полетов не повлияла на величину турпотока из России в Турцию, его динамика осталась «умеренно позитивной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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