Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за введенных ночью ограничений
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах в ночь на 26 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Генеральный директор туроператора Ptgas Touristik Анна Подгорная рассказала, что в некоторых случаях Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Это происходит по техническим причинам, пояснила она. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется.
По данным Росавиации на утро 26 мая, на запасных аэродромах из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 25 и 26 мая совершили посадку 32 самолета.
25 мая Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках украинских военных атаковать объекты на территории столицы при помощи беспилотников.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 8:30 мск 26 мая сообщал, что временные ограничения на прием и отправку самолетов установлены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».