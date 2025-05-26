Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за введенных ночью ограничений

Генеральный директор туроператора Ptgas Touristik Анна Подгорная рассказала, что в некоторых случаях Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Это происходит по техническим причинам, пояснила она. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется.