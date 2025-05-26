Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»

Ночью 26 мая Росавиация вводила ограничения на полеты в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». По словам мэра столицы Сергея Собянина, ночью дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку трех летевших на Москву украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Росавиация также ограничивала работу аэропортов Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево») и Калуги («Грабцево»). С 06:57 работа воздушной гавани в Калуге снова ограничена.