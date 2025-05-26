Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву украинских БПЛА

В последние дни Киев стал значительно чаще предпринимать попытки нанести удары по российской территории при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В свою очередь в ночь на 25 мая Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, сообщало Минобороны России.