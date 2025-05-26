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Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаку трех летевших на Москву украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

В 0:47 мск 26 мая глава города сообщил в своем Telegram-канале об одном сбитом БПЛА, в 4:37 – еще о двух.

Росавиация вводила ограничения на полеты в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». О том, что мера отменена, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 5:10 мск.

С 20:35 до 22:10 25 мая Собянин сообщил об отражении атаки четырех беспилотников, летевших на столицу. В течение дня мэр Москвы также неоднократно информировал об уничтожении БПЛА, с использованием которых противник намеревался атаковать объекты на территории Москвы.

В последние дни Киев стал значительно чаще предпринимать попытки нанести удары по российской территории при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В свою очередь в ночь на 25 мая Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, сообщало Минобороны России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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