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Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера установлена в 06:57 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранним утром Росавиация уже ограничивала работу калужского аэропорта.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку трех летевших на Москву украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на полеты в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мера также действовала в аэропортах Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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