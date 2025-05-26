Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера установлена в 06:57 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку трех летевших на Москву украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на полеты в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мера также действовала в аэропортах Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево»).