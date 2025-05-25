Московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме
Аэропорты московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после отмены ограничений, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
25 мая мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках противника атаковать объекты на территории столицы при помощи беспилотников. Украинские дроны при подлете к Москве сбивали средства противовоздушной обороны ВС России. На этом фоне авиационный регулятор был вынужден вводить ограничения на работу аэропортов Московского региона для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов.
Украина в последние дни кратно нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ответ на действия Киева Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли высокоточный удар по военно-промышленному предприятию Украины, на котором производятся ракетное оружие и беспилотники.