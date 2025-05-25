Московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме

Украина в последние дни кратно нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ответ на действия Киева Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли высокоточный удар по военно-промышленному предприятию Украины, на котором производятся ракетное оружие и беспилотники.