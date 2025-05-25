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Над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотник

Более 20 БПЛА были сбиты в небе над Курской областью
Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили днем и вечером 25 мая 51 украинский беспилотник самолетного типа, более половины из которых сбили над территорией Курской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были сбиты в период с 13.00 до 20.00 мск в пяти российских регионах, уточнили в оборонном ведомстве. В небе над Курской области силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, 12 дронов было сбито над территорией Орловской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены в Тульской области, шесть – над территорией Московского региона и один – над территорией Калужской области.

25 мая на подлете к столице были сбиты семь беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На фоне попытки атаки в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры были сняты в 18:05 мск, но после возобновления атак ограничения вновь ввели в этих же аэропортах с 20:25 мск, сообщили в Росавиации.

Украина в последние дни кратно нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ответ на действия Киева Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли высокоточный удар по военно-промышленному предприятию Украины, на котором производятся ракетное оружие и беспилотники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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