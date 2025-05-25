Над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотник

Над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотникБолее 20 БПЛА были сбиты в небе над Курской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили днем и вечером 25 мая 51 украинский беспилотник самолетного типа, более половины из которых сбили над территорией Курской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Украинские БПЛА были сбиты в период с 13.00 до 20.00 мск в пяти российских регионах, уточнили в оборонном ведомстве. В небе над Курской области силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, 12 дронов было сбито над территорией Орловской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены в Тульской области, шесть – над территорией Московского региона и один – над территорией Калужской области.
25 мая на подлете к столице были сбиты семь беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На фоне попытки атаки в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры были сняты в 18:05 мск, но после возобновления атак ограничения вновь ввели в этих же аэропортах с 20:25 мск, сообщили в Росавиации.
Украина в последние дни кратно нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ответ на действия Киева Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли высокоточный удар по военно-промышленному предприятию Украины, на котором производятся ракетное оружие и беспилотники.