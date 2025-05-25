Над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотник

Украинские БПЛА были сбиты в период с 13.00 до 20.00 мск в пяти российских регионах, уточнили в оборонном ведомстве. В небе над Курской области силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, 12 дронов было сбито над территорией Орловской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены в Тульской области, шесть – над территорией Московского региона и один – над территорией Калужской области.