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Силы ПВО уничтожили несколько летевших на Москву беспилотников

На этом фоне в ряде аэропортов Московского региона снова ввели ограничения
Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который летел на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.

О сбитом БПЛА Собянин написал в 16:55 мск. Через 15 минут он сообщил об отражении атаки еще одного дрона. В 17:13 стало известно о еще одном уничтоженном беспилотнике. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин. Еще через полчаса был сбит четвертый беспилотник, атаковавший столицу. На месте падения обломков находятся экстренные службы. В 18:09 Собянин написал о пятом сбитом БПЛА.

На фоне попытки атаки в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Для обеспечения безопасности полетов аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

25 мая временные ограничения уже вводились на работу московских аэропортов. В период действия мер семь рейсов во «Внуково» перенаправили на запасные аэродромы, четыре из них вернулись по первоначальным маршрутам.

В последние дни вооруженные силы Украины нарастили попытки массовых атак с использованием беспилотников. Российские силы ПВО регулярно уничтожают их над разными регионами РФ. В частности, Киев предпринимает активные попытки атаковать объекты в Московском регионе. 22 мая Собянин многократно сообщал об отражении атак украинских БПЛА, которые двигались в направлении столицы. На фоне налетов была приостановлена работа московских аэропортов.

Власти ряда российских регионов на этой неделе сообщали о последствиях атак дронов. 23 мая в промышленной зоне Ельца начался пожар после падения БПЛА, пострадали восемь человек, сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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