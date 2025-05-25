Силы ПВО уничтожили несколько летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО уничтожили несколько летевших на Москву беспилотниковНа этом фоне в ряде аэропортов Московского региона снова ввели ограничения
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который летел на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.
О сбитом БПЛА Собянин написал в 16:55 мск. Через 15 минут он сообщил об отражении атаки еще одного дрона. В 17:13 стало известно о еще одном уничтоженном беспилотнике. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин. Еще через полчаса был сбит четвертый беспилотник, атаковавший столицу. На месте падения обломков находятся экстренные службы. В 18:09 Собянин написал о пятом сбитом БПЛА.
На фоне попытки атаки в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Для обеспечения безопасности полетов аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.
25 мая временные ограничения уже вводились на работу московских аэропортов. В период действия мер семь рейсов во «Внуково» перенаправили на запасные аэродромы, четыре из них вернулись по первоначальным маршрутам.
В последние дни вооруженные силы Украины нарастили попытки массовых атак с использованием беспилотников. Российские силы ПВО регулярно уничтожают их над разными регионами РФ. В частности, Киев предпринимает активные попытки атаковать объекты в Московском регионе. 22 мая Собянин многократно сообщал об отражении атак украинских БПЛА, которые двигались в направлении столицы. На фоне налетов была приостановлена работа московских аэропортов.
Власти ряда российских регионов на этой неделе сообщали о последствиях атак дронов. 23 мая в промышленной зоне Ельца начался пожар после падения БПЛА, пострадали восемь человек, сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.