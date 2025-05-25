Силы ПВО уничтожили несколько летевших на Москву беспилотников

О сбитом БПЛА Собянин написал в 16:55 мск. Через 15 минут он сообщил об отражении атаки еще одного дрона. В 17:13 стало известно о еще одном уничтоженном беспилотнике. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин. Еще через полчаса был сбит четвертый беспилотник, атаковавший столицу. На месте падения обломков находятся экстренные службы. В 18:09 Собянин написал о пятом сбитом БПЛА.