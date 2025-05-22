Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву БПЛА

Это уже не первая попытка вооруженных сил Украины нанести массированные удары беспилотниками по целям в различных регионах России. 22 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 159 БПЛА над регионами РФ в период с 8:00 до 20:00. Собянин на протяжении дня регулярно информировал о новых атаках и уничтожении дронов: