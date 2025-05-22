Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву БПЛА
Средства противовоздушной обороны сбили еще три украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в 22:13 мск.
Это уже не первая попытка вооруженных сил Украины нанести массированные удары беспилотниками по целям в различных регионах России. 22 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 159 БПЛА над регионами РФ в период с 8:00 до 20:00. Собянин на протяжении дня регулярно информировал о новых атаках и уничтожении дронов:
- в 10:21 – два БПЛА;
- в 10:43 – три дрона;
- в 14:12 – еще три беспилотника;
- в 15:39 – четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы;
- в 16:27 – еще два беспилотника;
- в 19:42 – восемь дронов.
Из-за введенных ограничений в московских аэропортах были задержаны более 160 авиарейсов. По данным Росавиации, 82 самолета были перенаправлены на запасные авиагавани. Авиакомпании советуют пассажирам прибывать в аэропорты Москвы к скорректированному времени вылета, чтобы не создавать скоплений.