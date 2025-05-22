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Московские аэропорты возобновили работу в плановом режиме

Ранее там были введены ограничения из-за украинских беспилотников
Ведомости

Московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслуживают рейсы в плановом режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в аэропортах Москвы на срок более двух часов были задержаны 11 рейсов. При этом скоплений пассажиров нет.

Росавиация рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт к скорректированному времени вылета. Ограничения были введены для обеспечения безопасности на фоне участившихся попыток Украины нанести удары по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Кореняко заявлял, что из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 82 самолета. В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временные ограничения на работу вводились три раза за сутки. Кроме того, прием и выпуск самолетов временно приостанавливали в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Шереметьево», а также в аэропортах Саратова и Иванова.

Вечером 22 мая Министерство бороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России в период с 8:00 до 20:00. Из них 22 сбили над территорией Московского региона.

Вооруженные силы Украины второй день предпринимают массовые попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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