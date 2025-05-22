Московские аэропорты возобновили работу в плановом режиме

Кореняко заявлял, что из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 82 самолета. В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временные ограничения на работу вводились три раза за сутки. Кроме того, прием и выпуск самолетов временно приостанавливали в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Шереметьево», а также в аэропортах Саратова и Иванова.