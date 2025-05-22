Московские аэропорты возобновили работу в плановом режиме

Московские аэропорты возобновили работу в плановом режимеРанее там были введены ограничения из-за украинских беспилотников
Московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслуживают рейсы в плановом режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в аэропортах Москвы на срок более двух часов были задержаны 11 рейсов. При этом скоплений пассажиров нет.
Росавиация рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт к скорректированному времени вылета. Ограничения были введены для обеспечения безопасности на фоне участившихся попыток Украины нанести удары по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Кореняко заявлял, что из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 82 самолета. В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временные ограничения на работу вводились три раза за сутки. Кроме того, прием и выпуск самолетов временно приостанавливали в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Шереметьево», а также в аэропортах Саратова и Иванова.
Вечером 22 мая Министерство бороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России в период с 8:00 до 20:00. Из них 22 сбили над территорией Московского региона.
Вооруженные силы Украины второй день предпринимают массовые попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов.