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Силы ПВО уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России в период с 8:00 до 20:00. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны. 

Из них 22 сбили над территорией Московского региона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 54, уничтожили над Орловской областью, 53 – над Курской. Еще 13 беспилотников силы ПВО уничтожили над Тульской областью и шесть над Брянской. По четыре БПЛА сбили над Брянской, Тверской и Рязанской областями. Два БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области и еще один – над Белгородской. 

Вооруженные силы Украины второй день предпринимают массовые попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов. По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в связи с этим утром в столичных аэропортах были задержаны свыше 160 рейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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