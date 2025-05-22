Силы ПВО уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами РФ

Из них 22 сбили над территорией Московского региона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 54, уничтожили над Орловской областью, 53 – над Курской. Еще 13 беспилотников силы ПВО уничтожили над Тульской областью и шесть над Брянской. По четыре БПЛА сбили над Брянской, Тверской и Рязанской областями. Два БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области и еще один – над Белгородской.