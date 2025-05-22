Силы ПВО уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России в период с 8:00 до 20:00. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Из них 22 сбили над территорией Московского региона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 54, уничтожили над Орловской областью, 53 – над Курской. Еще 13 беспилотников силы ПВО уничтожили над Тульской областью и шесть над Брянской. По четыре БПЛА сбили над Брянской, Тверской и Рязанской областями. Два БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области и еще один – над Белгородской.
Вооруженные силы Украины второй день предпринимают массовые попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов. По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в связи с этим утром в столичных аэропортах были задержаны свыше 160 рейсов.