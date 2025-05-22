Собянин сообщил об атаке на Москву восьми беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку восьми беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее российские военнослужащие сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. 22 мая Собянин писал об уничтожении 12 БПЛА, летевших на Москву.
Вооруженные силы Украины второй день предпринимают попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов.