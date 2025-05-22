Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников
Российские военнослужащие сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы. 22 мая Собянин писал об уничтожении еще 12 БПЛА, летевших на Москву. Атаку отразили российские средства противовоздушной обороны.
Вооруженные силы Украины второй день предпринимают попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов. По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, утром в столичных аэропортах были задержаны свыше 160 рейсов.
Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 82 самолета. В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временные ограничения на работу вводились три раза за сутки. Кроме того, прием и выпуск самолетов временно приостанавливали в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Шереметьево», а также в аэропортах Саратова и Иванова.