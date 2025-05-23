Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение в своем Telegram-канале в 02:41 мск 23 мая. Двумя часами ранее Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках.
22 мая Собянин многократно сообщал об отражении атак украинских БПЛА, которые двигались в направлении столицы.
Киев нарастил попытки массовых атак при помощи БПЛА. Российские силы ПВО регулярно уничтожают их над разными регионами РФ.