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Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение в своем Telegram-канале в 02:41 мск 23 мая. Двумя часами ранее Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках.

В московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В 02:47 мск они были отменены во «Внуково», а в 03:23 – в оставшихся воздушных гаванях.

22 мая Собянин многократно сообщал об отражении атак украинских БПЛА, которые двигались в направлении столицы.

Киев нарастил попытки массовых атак при помощи БПЛА. Российские силы ПВО регулярно уничтожают их над разными регионами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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