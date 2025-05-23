Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
В течение дня 22 мая Собянин многократно сообщал об уничтожении украинских беспилотников, при помощи которых Киев планировал атаковать цели на территории Московского региона.
За последние дни Украина нарастила попытки массовых атак при помощи беспилотников, средства ПВО Минобороны регулярно уничтожают их над разными российскими регионами.
В частности, согласно сообщению оборонного ведомства, с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 159 украинских дронов самолетного типа, в том числе 22 над территорией Московского региона