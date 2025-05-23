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Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

В течение дня 22 мая Собянин многократно сообщал об уничтожении украинских беспилотников, при помощи которых Киев планировал атаковать цели на территории Московского региона.

За последние дни Украина нарастила попытки массовых атак при помощи беспилотников, средства ПВО Минобороны регулярно уничтожают их над разными российскими регионами.

В частности, согласно сообщению оборонного ведомства, с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 159 украинских дронов самолетного типа, в том числе 22 над территорией Московского региона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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