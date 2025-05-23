Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково»
Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в очередной раз прекратили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Во «Внуково» ограничения ввели в 23:35 мск, в «Жуковском» – в 23:55, а в «Домодедово» – в 00:06 мск.
Росавиация до этого рекомендовала пассажирам прибывать в аэропорты к скорректированному времени вылета, чтобы не создавать скопления людей.
Ограничения на работу аэропортов вводятся регулярно в течение последних двух дней для обеспечения безопасности на фоне участившихся попыток Украины нанести удары по территории России с использованием БПЛА.
Вечером 22 мая в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над территорией страны в период с 8:00 до 20:00 мск. Из них 22 дрона были сбиты над Московским регионом.
Мэр столицы Сергей Собянин на протяжении дня регулярно информировал о новых атаках и уничтожении беспилотников на подлете к Москве:
- в 10:21 – два БПЛА;
- в 10:43 – три дрона;
- в 14:12 – еще три беспилотника;
- в 15:39 – четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы;
- в 16:27 – еще два беспилотника;
- в 19:42 – восемь дронов;
- в 22:13 – три БПЛА;
- в 00:38 23 мая – шесть беспилотников.