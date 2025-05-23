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Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково»

Ведомости

Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в очередной раз прекратили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Во «Внуково» ограничения ввели в 23:35 мск, в «Жуковском» – в 23:55, а в «Домодедово» – в 00:06 мск.

Росавиация до этого рекомендовала пассажирам прибывать в аэропорты к скорректированному времени вылета, чтобы не создавать скопления людей.

Ограничения на работу аэропортов вводятся регулярно в течение последних двух дней для обеспечения безопасности на фоне участившихся попыток Украины нанести удары по территории России с использованием БПЛА.

Вечером 22 мая в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над территорией страны в период с 8:00 до 20:00 мск. Из них 22 дрона были сбиты над Московским регионом.

Мэр столицы Сергей Собянин на протяжении дня регулярно информировал о новых атаках и уничтожении беспилотников на подлете к Москве:

- в 10:21 – два БПЛА;

- в 10:43 – три дрона;

- в 14:12 – еще три беспилотника;

- в 15:39 – четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы;

- в 16:27 – еще два беспилотника;

- в 19:42 – восемь дронов;

- в 22:13 – три БПЛА;

- в 00:38 23 мая – шесть беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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