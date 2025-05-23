Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково»

Вечером 22 мая в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников над территорией страны в период с 8:00 до 20:00 мск. Из них 22 дрона были сбиты над Московским регионом.