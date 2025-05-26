За два дня 32 летевших в Москву самолета сели на запасных аэродромах
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что 32 самолета, направлявшихся в аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» 25-26 мая, вынужденно приземлились на запасных аэродромах. Причиной стали временные ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов.
По данным на 10:00 мск, в московских аэропортах ситуация остается стабильной: массовых скоплений пассажиров нет. Всего три рейса задержаны более чем на два часа.
«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – подчеркнули в Росавиации.
В условиях корректировок расписания перевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие права пассажиров. В случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить гарантии, включающие трансфер и размещение в гостинице, прохладительные напитки и питание и проч.
В 8:53 мск стало известно, что аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу после снятия временных ограничений. Министерство обороны сообщило, что за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской (31), Белгородской (16) и Курской (11) областями.