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За два дня 32 летевших в Москву самолета сели на запасных аэродромах

Ведомости

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что 32 самолета, направлявшихся в аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» 25-26 мая, вынужденно приземлились на запасных аэродромах. Причиной стали временные ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов.

По данным на 10:00 мск, в московских аэропортах ситуация остается стабильной: массовых скоплений пассажиров нет. Всего три рейса задержаны более чем на два часа.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – подчеркнули в Росавиации.

В условиях корректировок расписания перевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие права пассажиров. В случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить гарантии, включающие трансфер и размещение в гостинице, прохладительные напитки и питание и проч.

В 8:53 мск стало известно, что аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу после снятия временных ограничений. Министерство обороны сообщило, что за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской (31), Белгородской (16) и Курской (11) областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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