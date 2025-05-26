Росавиация: аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу
В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 8:53 мск.
О введении ограничений сообщалось в 8:30 мск. Авиагавани не отправляли и не принимали рейсы для безопасности полетов.
Ночью 26 мая Росавиация ограничила работу сразу нескольких аэропортов, включая столичные «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Это произошло на фоне информации о попытке атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку трех беспилотников.
Кроме того, ограничения коснулись аэропортов Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево») и Калуги («Грабцево»). В 06:57 мск работа аэропорта в Калуге снова была ограничена.
Министерство обороны России сообщило, что за ночь на 26 мая российские системы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов было перехвачено над следующими регионами:
Брянская область – 31;
Белгородская область – 16;
Курская область – 11;
Тульская область – 9;
Орловская область – 8;
Московский регион – 6.