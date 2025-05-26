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Росавиация: аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу

Ведомости

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 8:53 мск.

О введении ограничений сообщалось в 8:30 мск. Авиагавани не отправляли и не принимали рейсы для безопасности полетов.

Ночью 26 мая Росавиация ограничила работу сразу нескольких аэропортов, включая столичные «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Это произошло на фоне информации о попытке атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку трех беспилотников.

Кроме того, ограничения коснулись аэропортов Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево») и Калуги («Грабцево»). В 06:57 мск работа аэропорта в Калуге снова была ограничена.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь на 26 мая российские системы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов было перехвачено над следующими регионами:

  • Брянская область – 31;

  • Белгородская область – 16;

  • Курская область – 11;

  • Тульская область – 9;

  • Орловская область – 8;

  • Московский регион – 6.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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