Белоусов сообщил о завершении разминирования большей части Курской области
Большая часть Курской области – около 42 000 га земли, 11 000 зданий и 768 км дорог – разминирована. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам разминирования приграничных территорий.
По его словам, обнаружено и уничтожено 443 000 взрывоопасных предметов. Тем не менее работа еще не окончена – ее должны завершить в самые сжатые сроки.
Белоусов рассказал, что у Минобороны совместно с администрациями регионов сформированы перечни объектов, подлежащих разминированию.
Он также подчеркнул, что на данном этапе необходимо создать условия для работы строителей. После этого они приступят к восстановлению жилых помещений, социальных объектов и дорог.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
В конце мая Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Затем глава государства заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины» и призвал как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах.