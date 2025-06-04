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Белоусов сообщил о завершении разминирования большей части Курской области

Ведомости

Большая часть Курской области – около 42 000 га земли, 11 000 зданий и 768 км дорог – разминирована. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам разминирования приграничных территорий.

По его словам, обнаружено и уничтожено 443 000 взрывоопасных предметов. Тем не менее работа еще не окончена – ее должны завершить в самые сжатые сроки.

Белоусов рассказал, что у Минобороны совместно с администрациями регионов сформированы перечни объектов, подлежащих разминированию. 

Он также подчеркнул, что на данном этапе необходимо создать условия для работы строителей. После этого они приступят к восстановлению жилых помещений, социальных объектов и дорог.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

В конце мая Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Затем глава государства заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины» и призвал как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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