Ушаков: вопрос о встрече на высшем уровне не стоял в практической плоскости
Вопрос о встрече на высшем уровне, которую запрашивает Киев, изначально не рассматривался в практической плоскости, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Вы знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда. И на что российская сторона изначально согласилась – на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России. Это реализуется на практике», – подчеркнул он.
Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что Киев продолжает запрашивать встречу с российским руководством. Но, как отметил президент, «кто ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм».