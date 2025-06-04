Ушаков: Трамп внимательно выслушал рассказ об атаках на аэродромы и мосты РФ
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом подробно рассказал о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. О реакции главы Белого дома сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.
По словам Ушакова, Дональд Трамп внимательно выслушал оценки российской стороны относительно произошедших террористических атак.
«Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего. Ну, собственно, этой теме, как я сказал, в числе других был посвящен этот телефонный разговор. И американская сторона, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить вот эти террористические атаки», – пояснил Ушаков.
Ушаков также прокомментировал возможность проведения встречи на высшем уровне, которую запрашивает Киев. По его словам, этот вопрос изначально не рассматривался в практической плоскости. Россия изначально согласилась на переговоры между соответствующими делегациями, что реализуется на практике.