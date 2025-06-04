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Ушаков: Трамп внимательно выслушал рассказ об атаках на аэродромы и мосты РФ

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом подробно рассказал о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. О реакции главы Белого дома сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

По словам Ушакова, Дональд Трамп внимательно выслушал оценки российской стороны относительно произошедших террористических атак.

«Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего. Ну, собственно, этой теме, как я сказал, в числе других был посвящен этот телефонный разговор. И американская сторона, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить вот эти террористические атаки», – пояснил Ушаков.

Ушаков также прокомментировал возможность проведения встречи на высшем уровне, которую запрашивает Киев. По его словам, этот вопрос изначально не рассматривался в практической плоскости. Россия изначально согласилась на переговоры между соответствующими делегациями, что реализуется на практике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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