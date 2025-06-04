Ушаков: Трамп внимательно выслушал рассказ об атаках на аэродромы и мосты РФ

«Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего. Ну, собственно, этой теме, как я сказал, в числе других был посвящен этот телефонный разговор. И американская сторона, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить вот эти террористические атаки», – пояснил Ушаков.