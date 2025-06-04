Маск призвал разработать проект бюджета без увеличения дефицита и роста госдолга
Предприниматель и экс-руководитель департамента по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE) Илон Маск призвал к созданию нового бюджетного законопроекта, который бы не вызвал значительного роста дефицита и не потребовал увеличения потолка государственного долга на $5 трлн.
«Необходимо разработать новый законопроект о бюджетных расходах, который не приведет к резкому увеличению дефицита и повышению потолка государственного долга на $5 трлн», – написал Маск в сети Х.
3 июня Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента страны Дональда Трампа – в этот раз он назвал инициативу «отвратительной мерзостью».
28 мая Маск заявил, что разочарован законопроектом Трампа о сокращении федеральных расходов. По его версии, предложение подрывает итоги работы DOGE.
В конце мая Маск объявил об уходе с поста специального государственного служащего при администрации президента США Трампа. Он поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы, а также выразил уверенность, что миссия департамента будет только укрепляться.
Трамп поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне.