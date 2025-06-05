Путин поддержал идею создания центра по продвижению русского языка в мире
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать на базе одного из российских вузов единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
С соответствующей идеей к главе государства обратился ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев на заседании Совета по поддержке русского языка.
«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации и из правительства тоже проработать и поддержать», – заявил Путин.
По его мнению, это поможет продвижению русского языка.
5 июня Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На заседании он предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». Глава государства указал, что книги являются неотъемлемой частью воспитательного процесса и семейных традиций. По его мнению, произведения классической литературы должны быть доступны каждому.
Программу детских книжных карт предлагается реализовать по аналогии с «Пушкинской картой», позволяющей школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки. Карты с номиналом в 3000 руб. получат семьи, в которых есть дошкольники в возрасте от трех до шести лет.