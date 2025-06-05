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Путин поддержал идею создания центра по продвижению русского языка в мире

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Президент России Владимир Путин поддержал идею создать на базе одного из российских вузов единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.

С соответствующей идеей к главе государства обратился ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев на заседании Совета по поддержке русского языка.

«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации и из правительства тоже проработать и поддержать», – заявил Путин.

По его мнению, это поможет продвижению русского языка.

5 июня Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На заседании он предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». Глава государства указал, что книги являются неотъемлемой частью воспитательного процесса и семейных традиций. По его мнению, произведения классической литературы должны быть доступны каждому.

Программу детских книжных карт предлагается реализовать по аналогии с «Пушкинской картой», позволяющей школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки. Карты с номиналом в 3000 руб. получат семьи, в которых есть дошкольники в возрасте от трех до шести лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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