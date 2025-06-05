Путин поддержал идею создания центра по продвижению русского языка в мире

5 июня Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На заседании он предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». Глава государства указал, что книги являются неотъемлемой частью воспитательного процесса и семейных традиций. По его мнению, произведения классической литературы должны быть доступны каждому.