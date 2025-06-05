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Путин поддержал идею создания региональных центров продвижения русского языка

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Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в филиалах национального центра «Россия» (и в самом центре) специальные пространства русского языка. Такое предложение озвучила советник президента РФ Елена Ямпольская на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

Завкафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова рассказала, что речь идет о центрах с интерактивными возможностями, в которых можно будет проводить мероприятия, например выставки, лекции, мастер-классы, для детей и молодежи.

«Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России», – отметила Воронцова. Так она объяснила важность создания центра во Владивостоке, где осенью 2025 г. должен открыться первый филиал НЦ «Россия».

Путин согласился с предложением и отметил, что это «направление очень важное». Он подчеркнул свою готовность сделать все, чтобы поддержать проект.

На заседании президент также поддержал идею создать на базе одного из российских вузов единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. С таким предложение к нему обратился ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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