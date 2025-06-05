Путин поддержал идею создания региональных центров продвижения русского языка

«Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России», – отметила Воронцова. Так она объяснила важность создания центра во Владивостоке, где осенью 2025 г. должен открыться первый филиал НЦ «Россия».