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Логотип единого дня голосования в 2025 году будет связан с годовщиной Победы

Ведомости

Центризбирком (ЦИК) представил логотип Единого дня голосования в 2025 г. На нем изображены символы Победы в Великой Отечественной войне – скульптура «Родина-мать зовет!» и георгиевская лента. ЦИК опубликовал изображение в своем Telegram-канале. 

«Он посвящен не только выборам, но и основной теме этого года: 80-летию Победы», – говорится в сообщении. 

На 5 июня назначены выборы в пяти регионах, напомнили в ЦИКе. Выборы высших должностных лиц состоятся в республике Коми и Ростовской области. В то же время в Белгородской, Новосибирской, Челябинской областях и республике Коми пройдут выборы в Законодательное собрание.

Андрей Гордеев / Ведомости
ЦИК России

Единый день голосования в текущем году запланирован на 14 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта РФ и депутатов законодательных органов государственной власти. 

30 мая «Ведомости» сообщали, что установка видеостены для отображения хода голосования и предварительных результатов выборов в единый день голосования обойдется ЦИК в 12,5 млн руб. Видеостена в зале заседаний ЦИК устанавливается традиционно перед новым электоральным циклом. В дни голосования на экранах отображаются избирательные участки в регионах, а к завершению выборов на видеостене публикуются результаты – сначала предварительные, а после и окончательные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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