Логотип единого дня голосования в 2025 году будет связан с годовщиной Победы

30 мая «Ведомости» сообщали, что установка видеостены для отображения хода голосования и предварительных результатов выборов в единый день голосования обойдется ЦИК в 12,5 млн руб. Видеостена в зале заседаний ЦИК устанавливается традиционно перед новым электоральным циклом. В дни голосования на экранах отображаются избирательные участки в регионах, а к завершению выборов на видеостене публикуются результаты – сначала предварительные, а после и окончательные.