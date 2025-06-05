Логотип единого дня голосования в 2025 году будет связан с годовщиной Победы
Центризбирком (ЦИК) представил логотип Единого дня голосования в 2025 г. На нем изображены символы Победы в Великой Отечественной войне – скульптура «Родина-мать зовет!» и георгиевская лента. ЦИК опубликовал изображение в своем Telegram-канале.
«Он посвящен не только выборам, но и основной теме этого года: 80-летию Победы», – говорится в сообщении.
На 5 июня назначены выборы в пяти регионах, напомнили в ЦИКе. Выборы высших должностных лиц состоятся в республике Коми и Ростовской области. В то же время в Белгородской, Новосибирской, Челябинской областях и республике Коми пройдут выборы в Законодательное собрание.
Единый день голосования в текущем году запланирован на 14 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта РФ и депутатов законодательных органов государственной власти.
30 мая «Ведомости» сообщали, что установка видеостены для отображения хода голосования и предварительных результатов выборов в единый день голосования обойдется ЦИК в 12,5 млн руб. Видеостена в зале заседаний ЦИК устанавливается традиционно перед новым электоральным циклом. В дни голосования на экранах отображаются избирательные участки в регионах, а к завершению выборов на видеостене публикуются результаты – сначала предварительные, а после и окончательные.