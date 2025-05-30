ЦИК установит стену для отображения результатов ЕДГ-2025 за 12,5 млн рублей

С практической точки зрения смысла в такой видеостене немного, поскольку доступ к ней имеет небольшое количество находящихся внутри здания ЦИК людей, а сама картинка – это не видеонаблюдение непосредственно за голосованием, а общий план избирательных участков, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к разработке программных комплексов ЦИК. Но это «хороший медийный ход», отмечает он: «Большая часть фотоконтента и видеоконтента в дни голосования – это люди и журналисты, которые стоят у этой стены в ЦИК и смотрят что-то там, ведут репортажи». Так что Центризбирком вкладывается не столько в техническое оборудование, сколько в информационное сопровождение процесса голосования, заключил собеседник.