ЦИК установит стену для отображения результатов ЕДГ-2025 за 12,5 млн рублей

ЦИК установит стену для отображения результатов ЕДГ-2025 за 12,5 млн рублейПрактической пользы в ней мало, но это хороший медийный ход
Установка видеостены для отображения хода голосования и предварительных результатов выборов в единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября 2025 г. обойдется Центризбиркому (ЦИК) в 12,5 млн руб., обратили внимание «Ведомости» на размещенный на сайте госзакупок тендер. Это ежегодная покупка комиссии на протяжении уже шести лет, следует из перечня закупок ЦИК.
Цена на видеостену поступательно растет, начиная с первого опубликованного тендера в 2018 г., – тогда она стоила 10,3 млн руб. и после четыре года цена не выходила за пределы 10 млн. В 2022 г. она достигла 11,5 млн руб., в 2023 г. – 11,6 млн руб., в 2024 г. –12 млн руб. Такое увеличение стоимости соответствует нормальному ежегодному росту цен на примерно 3,5%, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Для сравнения: коммерческие решения аналогичного масштаба стоят от 10 млн до 15 млн руб., включая интеграцию и ПО, уточнил он.
Видеостена в зале заседаний ЦИК устанавливается традиционно перед новым электоральным циклом. В дни голосования на экранах отображаются избирательные участки в регионах, а к завершению выборов на видеостене публикуются результаты – сначала предварительные, а после и окончательные. Впрочем, эта видеостена доступна только для аккредитованных журналистов и членов аппарата ЦИК, находящихся непосредственно в здании с этими экранами, обращает внимание электоральный юрист Олег Захаров.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет в зале заседаний ЦИК выполнить монтаж наборной видеостены, состоящей из не менее 26 жидкокристаллических панелей с размером экрана по диагонали не менее 46 дюймов (в формате 13 х 2). Необходимо также, чтобы обеспечивалось функционирование видеостены в многооконном режиме. Стена будет работать круглосуточно, все оборудование будет вывезено из ЦИК 19 сентября.
По словам Бедерова, мощности достаточны для круглосуточной трансляции, но система оптимальна для агрегированных данных, а не прямого эфира со всех 90 000+ участков. Для полного покрытия требуется сочетание с облачными серверами (как у «Ростелекома»), обрабатывающими первичные потоки, добавил эксперт.
С практической точки зрения смысла в такой видеостене немного, поскольку доступ к ней имеет небольшое количество находящихся внутри здания ЦИК людей, а сама картинка – это не видеонаблюдение непосредственно за голосованием, а общий план избирательных участков, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к разработке программных комплексов ЦИК. Но это «хороший медийный ход», отмечает он: «Большая часть фотоконтента и видеоконтента в дни голосования – это люди и журналисты, которые стоят у этой стены в ЦИК и смотрят что-то там, ведут репортажи». Так что Центризбирком вкладывается не столько в техническое оборудование, сколько в информационное сопровождение процесса голосования, заключил собеседник.
В практической пользе такой «дорогостоящей» стены сомневается и начальник отдела систем электронного голосования в МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов. По его словам, один такой модуль стоит порядка 150 000 руб., за 26 экранов надо будет заплатить порядка 4 млн руб. Оборудование и услуги, в свою очередь, «значительно» дешевле, чем панели, сказал он «Ведомостям». «За 12 млн руб. можно купить две видеостены в собственность. К тому же в зале заседаний уже есть видеостены, на них показывают презентации», – отметил Толстогузов.
Сумма закупки может показаться внушительной, но, если экстраполировать ее на общее число кампаний, которые охватывает видеостена, это не такой уж и большой расход для наглядности выборов для каждого из регионов ЕДГ, считает Захаров. Ежегодное увеличение стоимости этого «визуального атрибута легитимности выборов» вызвано объективным удорожанием цифровых решений, констатирует он. Закупка по меркам общих затрат на выборы небольшая, а рост стоимости цены также не выглядит вызывающим, учитывая реальную инфляцию, согласен электоральный эксперт Дмитрий Нестеров.
В развитие этой технологии стоит сделать столь же качественный и масштабный дашборд российских выборов онлайн, чтобы можно было наглядно видеть ход голосования и сравнивать его в разных регионах, продолжил Захаров. «В следующем году предстоят федеральные выборы в Госдуму, и отсутствие такого онлайн-видеотабло представляется архаикой: если это можно вывести на экран в ЦИК, почему нельзя транслировать в интернет», – рассуждает он.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК с вопросом о том, с чем связано повышение цены на оборудование.