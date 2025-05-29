Дистанционное открытие спецсчетов кандидатов апробируют в девяти регионах

Онлайн-открытие избирательного счета – это давно ожидаемый шаг вперед на пути цифровизации выборов, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Однако западные санкции неожиданно вмешались в этот процесс: открыть счет онлайн может только тот кандидат, у которого есть приложение Сбербанка в телефоне, из веб-версии это сделать нельзя», – обратил внимание он. Дистанционное открытие счетов действительно облегчит жизнь кандидатам, соглашается электоральный эксперт Аркадий Любарев. «Понятно, что сейчас система будет опробована и на следующий год, скорее всего, будет использоваться более широко», – считает он.