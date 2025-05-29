Дистанционное открытие спецсчетов кандидатов апробируют в девяти регионах

Дистанционное открытие спецсчетов кандидатов апробируют в девяти регионахВ 2026 году новеллу планируется распространить на всю Россию
Эксперимент по дистанционному открытию, ведению и закрытию спецсчетов для кандидатов в 2025 г. пройдет в девяти регионах. Соответствующее постановление принял Центризбирком (ЦИК) на заседании комиссии. Такая опция появилась после внесения поправок в избирательное законодательство – Госдума приняла закон 20 мая (президент подписал его 23 мая).
Изначально такое новшество, согласно тексту постановления ЦИК, распространялось лишь на семь субъектов РФ: Карачаево-Черкесию, Татарстан, Красноярский край, Калининградскую, Ленинградскую, Магаданскую и Ростовскую области. Но, после того как ЦИК накануне заседания направил в регионы проект постановления, желание поучаствовать в эксперименте изъявили еще два региона – Рязанская область и Пермский край. Их прошения комиссия согласовала.
В полном объеме норма, разрешающая открывать спецсчета без личного присутствия кандидата, вступит в силу с 1 января 2026 г., напомнил докладчик по вопросу член ЦИК Евгений Шевченко. После этого у всех кандидатов появится выбор: либо открыть счет традиционным способом, придя в отделение Сбербанка, либо сделать это дистанционно, не выходя из дома, через мобильное приложение Сбербанка, пояснил он.
«Для того чтобы открыть счет, раньше порой приходилось ехать в другой населенный пункт, тратя значительное время, денежные средства на дорогу, заполнять большое количество документов в банке», – подчеркнул Шевченко.
По прогнозам ЦИК, после введения этого функционала время на открытие избирательного счета сократится на 94%, а время на получение выписок операций, справок и копий документов – на 93%.
«Цифры впечатляют», – оценил Шевченко. «Это просто грандиозные показатели», – согласилась глава ЦИК Элла Памфилова.
На какие кампании в регионах распространяется эксперимент
«Я вам скажу: в прошлом году кандидаты запросили в Сбербанке более 80 000 обширных выписок», – указал Шевченко. Переход на «цифру» позволит также сохранить природу: ЦИК подсчитал, что благодаря дистанционному открытию счетов не будет вырублено 312 деревьев, 18 млн л воды не будут загрязнены токсичными веществами, «тысячи коробов» с документами не будут храниться в архиве, а также не придется утилизировать миллионы листов бумаги. В среднем ежегодное потребление бумаги сократится на 2,5 млн листов.
В тексте постановления уточняется, что новая опция будет доступна клиентам Сбербанка. Если кандидат таковым не является, то необходимо будет посетить отделение банка и открыть счет. Для дистанционного открытия спецсчета кандидат должен будет направить в соответствующий избирком заявление о своем намерении. После согласования комиссия направит всю информацию в банк через систему «Сберказначейство». Кандидат должен будет подписать клиентское соглашение, затем ему поступит сообщение с логином и паролем для личного кабинета «Сбербанк бизнес онлайн».
Представитель Сбербанка Светлана Ванькова заявила по видеосвязи, что новая опция позволит открывать счета «буквально за несколько минут». «Уже на следующей неделе мы выводим технические возможности в промышленную эксплуатацию», – сказала она. «И обслуживание самой избирательной кампании, в том числе открытие счета кандидату, – это бесплатная услуга», – заключила Ванькова.
Онлайн-открытие избирательного счета – это давно ожидаемый шаг вперед на пути цифровизации выборов, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Однако западные санкции неожиданно вмешались в этот процесс: открыть счет онлайн может только тот кандидат, у которого есть приложение Сбербанка в телефоне, из веб-версии это сделать нельзя», – обратил внимание он. Дистанционное открытие счетов действительно облегчит жизнь кандидатам, соглашается электоральный эксперт Аркадий Любарев. «Понятно, что сейчас система будет опробована и на следующий год, скорее всего, будет использоваться более широко», – считает он.