Пентагон провел испытание авиабомбы Quicksink для уничтожения больших кораблей
Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit успешно провел испытание новой высокоточной авиабомбы Quicksink, которая предназначена для уничтожения больших надводных кораблей противника. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на данные ВВС США.
Quicksink – это программа разработки недорогой, но мощной и точной авиабомбы, способной гарантированно поражать крупные боевые корабли. Точные характеристики оружия остаются засекреченными, однако известно, что бомба предназначена как для неподвижных, так и для движущихся целей.
«Мы применили новое оружие Quicksink, которое значительно повышает нашу способность поражать неподвижные или движущиеся надводные суда», – заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.
Издание отмечает, что испытания Quicksink проходили на фоне активного наращивания военно-морских сил Китая. По данным аналитиков, КНР обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом, включающим более 370 кораблей и подводных лодок, среди которых два действующих авианосца.
5 июня стало известно, что председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По данным агентства «Синьхуа», беседа была инициирована американской стороной.