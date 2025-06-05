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Пентагон провел испытание авиабомбы Quicksink для уничтожения больших кораблей

Ведомости

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit успешно провел испытание новой высокоточной авиабомбы Quicksink, которая предназначена для уничтожения больших надводных кораблей противника. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на данные ВВС США.

Quicksink – это программа разработки недорогой, но мощной и точной авиабомбы, способной гарантированно поражать крупные боевые корабли. Точные характеристики оружия остаются засекреченными, однако известно, что бомба предназначена как для неподвижных, так и для движущихся целей.

«Мы применили новое оружие Quicksink, которое значительно повышает нашу способность поражать неподвижные или движущиеся надводные суда», – заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

Издание отмечает, что испытания Quicksink проходили на фоне активного наращивания военно-морских сил Китая. По данным аналитиков, КНР обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом, включающим более 370 кораблей и подводных лодок, среди которых два действующих авианосца.

5 июня стало известно, что председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По данным агентства «Синьхуа», беседа была инициирована американской стороной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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