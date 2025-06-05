Пентагон провел испытание авиабомбы Quicksink для уничтожения больших кораблей

Quicksink – это программа разработки недорогой, но мощной и точной авиабомбы, способной гарантированно поражать крупные боевые корабли. Точные характеристики оружия остаются засекреченными, однако известно, что бомба предназначена как для неподвижных, так и для движущихся целей.