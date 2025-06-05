Захарова обвинила Кишинев в планах загнать Молдавию в «энергетическую кабалу»
Решение Молдавии взять кредит на сумму 400 млн евро, чтобы отказаться от услуг российско-молдавской компании «Молдовагаз», загонит страну в кабалу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», – написала Захарова.
Молдова заявила о своем решении 5 июня. По данным пресс-службы правительства, «деньги не идут в сомнительные карманы, не задействуют подозрительные коммерческие банки, тут нет скрытых схем». Кредит, оформленный на компанию Energocom, обеспечивается государственной гарантией, однако в сообщении подчеркивается, что республика будет выплачивать его только в случае невыполнения новым официальным поставщиком газа (с 1 августа) своих обязательств.
«Молдовагаз» принадлежит на 43,4% »Газпрому» и на 56,6% правительству Молдавии, компания занимается транспортировкой природного газа и СПГ, строительством сетей газоснабжения и монтажом газового оборудования, а также газификацией и обслуживанием газового хозяйства в Молдавии.