Захарова обвинила Кишинев в планах загнать Молдавию в «энергетическую кабалу»

Молдова заявила о своем решении 5 июня. По данным пресс-службы правительства, «деньги не идут в сомнительные карманы, не задействуют подозрительные коммерческие банки, тут нет скрытых схем». Кредит, оформленный на компанию Energocom, обеспечивается государственной гарантией, однако в сообщении подчеркивается, что республика будет выплачивать его только в случае невыполнения новым официальным поставщиком газа (с 1 августа) своих обязательств.