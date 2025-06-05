МИД: западные страны препятствовали возвращению России в ЭКОСОС
Россия, избранная в экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной ассамблее всемирной организации, расценила голоса 115 государств «за» как знак поддержки своего внешнеполитического курса. Это произошло, несмотря на «процедурные уловки» и неприкрытое давление на делегации со стороны Запада, говорится в сообщении МИД РФ.
«Избрание России в ЭКОСОС положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры в совет, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Страна, по данным министерства, намерена отстаивать интересы государств глобального юга и востока и вести конструктивные диалоги со всеми делегациями, имеющими заинтересованность в России. Также ведомство будет содействовать укреплению подлинной многосторонности и деполитизации.
Россию переизбрали в состав ЭКОСОС на период 2026-2028 гг. 4 июня в Нью-Йорке на выборах в Генассамблее ООН. Заявку государства поддержали две трети участников голосования. ЭКОСОС – один из шести уставных органов ООН, который проводит обзор выполнения решений ООН, а также рассматривает доклады двадцати вспомогательных структур и межучрежденческих механизмов.