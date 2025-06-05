МИД: западные страны препятствовали возвращению России в ЭКОСОС

Россия, избранная в экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной ассамблее всемирной организации, расценила голоса 115 государств «за» как знак поддержки своего внешнеполитического курса. Это произошло, несмотря на «процедурные уловки» и неприкрытое давление на делегации со стороны Запада, говорится в сообщении МИД РФ.