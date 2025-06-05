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МИД: западные страны препятствовали возвращению России в ЭКОСОС

Ведомости

Россия, избранная в экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной ассамблее всемирной организации, расценила голоса 115 государств «за» как знак поддержки своего внешнеполитического курса. Это произошло, несмотря на «процедурные уловки» и неприкрытое давление на делегации со стороны Запада, говорится в сообщении МИД РФ.

«Избрание России в ЭКОСОС положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры в совет, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Страна, по данным министерства, намерена отстаивать интересы государств глобального юга и востока и вести конструктивные диалоги со всеми делегациями, имеющими заинтересованность в России. Также ведомство будет содействовать укреплению подлинной многосторонности и деполитизации.

Россию переизбрали в состав ЭКОСОС на период 2026-2028 гг. 4 июня в Нью-Йорке на выборах в Генассамблее ООН. Заявку государства поддержали две трети участников голосования. ЭКОСОС – один из шести уставных органов ООН, который проводит обзор выполнения решений ООН, а также рассматривает доклады двадцати вспомогательных структур и межучрежденческих механизмов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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