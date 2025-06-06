Краснов назвал бездушием отмену выплат семьям участников спецоперации
Отмена единовременной выплаты семьям участников спецоперации является проявлением формализма и бездушием. Такое мнение выразил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время личного приема граждан в Чите. Он поручил прокурору Забайкальского края разобраться с этим вопросом.
Краснов также распорядился провести проверку соблюдения прав участников спецоперации и их семей по региону. По его мнению, помощь семьям бойцов – первоначальная задача государства.
В 2025 г. российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику в подходе к выплатам гражданам, заключающим контракт на участие в специальной военной операции.
В текущем году снизились выплаты в нескольких регионах. В частности, в Самарской области (2,1 млн вместо 3,6 млн руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; 1,9 млн вместо 3,1 млн руб.), в Нижегородской области (ранее сообщалось о выплатах 3 млн руб., теперь – 1,5 млн руб.). В Башкирии единовременные выплаты решено снизить с 1,6 млн до 1 млн руб.