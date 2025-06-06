Краснов назвал бездушием отмену выплат семьям участников спецоперации

В текущем году снизились выплаты в нескольких регионах. В частности, в Самарской области (2,1 млн вместо 3,6 млн руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; 1,9 млн вместо 3,1 млн руб.), в Нижегородской области (ранее сообщалось о выплатах 3 млн руб., теперь – 1,5 млн руб.). В Башкирии единовременные выплаты решено снизить с 1,6 млн до 1 млн руб.