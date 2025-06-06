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Краснов назвал бездушием отмену выплат семьям участников спецоперации

Ведомости

Отмена единовременной выплаты семьям участников спецоперации является проявлением формализма и бездушием. Такое мнение выразил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время личного приема граждан в Чите. Он поручил прокурору Забайкальского края разобраться с этим вопросом.

Краснов также распорядился провести проверку соблюдения прав участников спецоперации и их семей по региону. По его мнению, помощь семьям бойцов – первоначальная задача государства.

В 2025 г. российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику в подходе к выплатам гражданам, заключающим контракт на участие в специальной военной операции.

В текущем году снизились выплаты в нескольких регионах. В частности, в Самарской области (2,1 млн вместо 3,6 млн руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; 1,9 млн вместо 3,1 млн руб.), в Нижегородской области (ранее сообщалось о выплатах 3 млн руб., теперь – 1,5 млн руб.). В Башкирии единовременные выплаты решено снизить с 1,6 млн до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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