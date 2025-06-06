В отдельных регионах сообщили о сокращении выплат желающим пойти на спецоперацию

В 2025 г. российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику в подходе к выплатам гражданам, заключающим контракт на участие в специальной военной операции. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил 28 мая, что с начала 2025 г. в воинские части прибыло почти 175 000 военнослужащих по контракту, а добровольческие подразделения пополнились более чем 14 000 человек. В конце 2024 г. он говорил, что за год контракты заключили почти 440 000 человек.