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В отдельных регионах сообщили о сокращении выплат желающим пойти на спецоперацию

Эксперты полагают, что это связано с количеством желающих заключить контракт
Георгий Недогибченко
Алексей Никольский
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2025 г. российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику в подходе к выплатам гражданам, заключающим контракт на участие в специальной военной операции. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил 28 мая, что с начала 2025 г. в воинские части прибыло почти 175 000 военнослужащих по контракту, а добровольческие подразделения пополнились более чем 14 000 человек. В конце 2024 г. он говорил, что за год контракты заключили почти 440 000 человек.

В 2025 г. снизились выплаты в нескольких регионах. В частности, в Самарской области (2,1 млн вместо 3,6 млн руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; 1,9 млн вместо 3,1 млн руб.), в Нижегородской области (ранее сообщалось о выплатах 3 млн руб., теперь – 1,5 млн руб.). В Башкирии единовременные выплаты решено снизить с 1,6 млн до 1 млн руб.

Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы администрации ЯНАО, выплата добровольцам не уменьшается, а «возвращается к размеру, который действовал в регионе ранее». Повышение было временным (с 20 января по 15 апреля), говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Кроме того, для добровольцев и членов их семей на Ямале действует «один из самых больших пакетов мер поддержки, которые постоянно дорабатываются и дополняются по запросам самих бойцов».

«Ведомости» направили запрос в пресс-службы остальных региональных администраций. Военный эксперт Иван Коновалов считает, что эти регионы уже внесли большой вклад в формирование добровольческих подразделений и привлечение контрактников в Вооруженные силы и теперь должны передать эстафету другим. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.

Состояние экономики регионов

Профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич отмечает, что в трех регионах по итогам I квартала 2025 г. наблюдался бюджетный дефицит. В частности, в Нижегородской области он составил 19%. Показатель Самарской области составили -6%. Эксперт отметила, что у ЯНАО, наоборот, наблюдался профицит в размере 8%, что может говорить о вероятном выполнении плана по найму контрактников.

Снижение уровня выплат происходит там, где имеется высокий поток желающих заключить контракт, говорит политолог Александр Немцев. Размер выплат продолжает повышаться там, где происходит недобор по квотам, считает эксперт. То есть, по его мнению, в этом случае снижение выглядит вполне логичным.

Как рассказывает адвокат Максим Гребенюк, отказ от заключения контракта со стороны Минобороны встречается нечасто. «Мне иногда поступают жалобы от граждан, которые пытаются оспорить решение призывных пунктов, но отказ военных комиссариатов практически невозможно оспорить юридически», – говорит он. Военный юрист Юрий Лямин также отметил, что отказ пунктов призыва – редкое явление.

Региональные выплаты точно останутся, говорит политолог Алексей Макаркин. Разъяснений со стороны региональных или федеральных властей ждать не стоит, так как это не входит в их зону ответственности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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