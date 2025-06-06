В отдельных регионах сообщили о сокращении выплат желающим пойти на спецоперацию

В отдельных регионах сообщили о сокращении выплат желающим пойти на спецоперациюЭксперты полагают, что это связано с количеством желающих заключить контракт
В 2025 г. российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику в подходе к выплатам гражданам, заключающим контракт на участие в специальной военной операции. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил 28 мая, что с начала 2025 г. в воинские части прибыло почти 175 000 военнослужащих по контракту, а добровольческие подразделения пополнились более чем 14 000 человек. В конце 2024 г. он говорил, что за год контракты заключили почти 440 000 человек.
В 2025 г. снизились выплаты в нескольких регионах. В частности, в Самарской области (2,1 млн вместо 3,6 млн руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; 1,9 млн вместо 3,1 млн руб.), в Нижегородской области (ранее сообщалось о выплатах 3 млн руб., теперь – 1,5 млн руб.). В Башкирии единовременные выплаты решено снизить с 1,6 млн до 1 млн руб.
Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы администрации ЯНАО, выплата добровольцам не уменьшается, а «возвращается к размеру, который действовал в регионе ранее». Повышение было временным (с 20 января по 15 апреля), говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Кроме того, для добровольцев и членов их семей на Ямале действует «один из самых больших пакетов мер поддержки, которые постоянно дорабатываются и дополняются по запросам самих бойцов».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службы остальных региональных администраций. Военный эксперт Иван Коновалов считает, что эти регионы уже внесли большой вклад в формирование добровольческих подразделений и привлечение контрактников в Вооруженные силы и теперь должны передать эстафету другим. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Состояние экономики регионов
Снижение уровня выплат происходит там, где имеется высокий поток желающих заключить контракт, говорит политолог Александр Немцев. Размер выплат продолжает повышаться там, где происходит недобор по квотам, считает эксперт. То есть, по его мнению, в этом случае снижение выглядит вполне логичным.
Как рассказывает адвокат Максим Гребенюк, отказ от заключения контракта со стороны Минобороны встречается нечасто. «Мне иногда поступают жалобы от граждан, которые пытаются оспорить решение призывных пунктов, но отказ военных комиссариатов практически невозможно оспорить юридически», – говорит он. Военный юрист Юрий Лямин также отметил, что отказ пунктов призыва – редкое явление.
Региональные выплаты точно останутся, говорит политолог Алексей Макаркин. Разъяснений со стороны региональных или федеральных властей ждать не стоит, так как это не входит в их зону ответственности.