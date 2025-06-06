Матвиенко заявила о конструктивном характере отношений Путина и Пашиняна
Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сохраняются конструктивные отношения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, она прибыла в Ереван во главе российской парламентской делегации.
«Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения», – заявила Матвиенко во время общения с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
1 июня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном, в рамках которых российский лидер поздравил премьера республики с 50-летием. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития, говорится в сообщении.
31 мая российский президент поздравил Пашиняна, а также лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).