Матвиенко заявила о конструктивном характере отношений Путина и Пашиняна

«Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения», – заявила Матвиенко во время общения с журналистами (цитата по «РИА Новости»).