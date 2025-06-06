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Матвиенко заявила о конструктивном характере отношений Путина и Пашиняна

Ведомости

Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сохраняются конструктивные отношения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, она прибыла в Ереван во главе российской парламентской делегации.

«Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения», – заявила Матвиенко во время общения с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

1 июня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном, в рамках которых российский лидер поздравил премьера республики с 50-летием. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития, говорится в сообщении.

31 мая российский президент поздравил Пашиняна, а также лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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