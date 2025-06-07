Мединский призвал международные СМИ приехать на место обмена пленными с Украиной

Мединский заявил 7 июня, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его данным, первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Контактная группа Минобороны РФ, как указал Мединский, находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Россия призывает Киев забрать тела 6000 солдат и офицеров, чтобы «семьи могли их по-человечески предать земле», добавил помощник президента РФ.