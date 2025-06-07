Мединский призвал международные СМИ приехать на место обмена пленными с Украиной
Представители международных СМИ могут приехать на место обмена пленными, где Россия готова передать украинской стороне тела погибших военнослужащих ВСУ. С призывам к СМИ обратился помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале.
Мединский заявил 7 июня, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его данным, первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Контактная группа Минобороны РФ, как указал Мединский, находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Россия призывает Киев забрать тела 6000 солдат и офицеров, чтобы «семьи могли их по-человечески предать земле», добавил помощник президента РФ.
«Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть», – написал он.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также переговорщики достигли договоренности обменять тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет. Ожидалось, что этот обмен пленными станет самым большим с начала конфликта.