ТАСС: рефрижераторы с телами солдат ВСУ находятся в Брянской области
Рефрижераторы с телами солдат и офицеров вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Россия готовится передать украинской стороне, находятся в Брянской области. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.
Помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский 7 июня сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена.
Всего РФ планировала передать Киеву более 6000 тел украинских военных. Первая партия из 1212 замороженных тел прибыла в рефрижераторах в район обмена, сообщил Мединский. Ожидается, что стороны также проведут обмен раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет.