ТАСС: рефрижераторы с телами солдат ВСУ находятся в Брянской области

Помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский 7 июня сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена.