Минобороны: Украина перенесла обмен с Россией на неопределенный срок
Украинская сторона не подтвердила проведение обмена с Россией 7 июня и перенесла его на неопределенный срок, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», – сказал он в опубликованном Минобороны РФ видео.
Ранее в тот же день помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными.
Стороны условились провести обмен пленными и телами погибших военных в ходе второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также переговорщики достигли договоренности обменять тяжелораненых и тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет.