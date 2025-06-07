Минобороны: Украина перенесла обмен с Россией на неопределенный срок

Стороны условились провести обмен пленными и телами погибших военных в ходе второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также переговорщики достигли договоренности обменять тяжелораненых и тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет.