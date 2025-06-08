Средства ПВО сбили три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями

Ночью и утром силы ПВО также перехватили и сбили 61 украинский беспилотник самолетного типа, сообщало оборонное ведомство. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, над территорией региона были обнаружены и уничтожены 10 БПЛА самолетного типа. В Тульской области в результате падения БПЛА произошел пожар на заводе «Азот», возгорание ликвидировали. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших.