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Средства ПВО сбили три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Три дрона были сбиты утром 8 июня в небе над над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, говорится в сообщении.

Ночью и утром силы ПВО также перехватили и сбили 61 украинский беспилотник самолетного типа, сообщало оборонное ведомство. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, над территорией региона были обнаружены и уничтожены 10 БПЛА самолетного типа. В Тульской области в результате падения БПЛА произошел пожар на заводе «Азот», возгорание ликвидировали. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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