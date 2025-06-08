Экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворец»
Танковый экипаж «Алеша» внесен в полном составе в реестр украинского сайта «Миротворец» за «осознанные действия против национальной безопасности Украины».
В базу «Миротворца» включены командир Расим Баксиков, а также три члена экипажа Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев. Украинский сайт называет их «российскими военными преступниками», «соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан».
В июне 2023 г. военнослужащие танкового экипажа «Алеша» отразили атаку бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. По информации оборонного ведомства, после уничтожения последней боевой машины экипаж танка еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения. Затем к месту боя направили другой танк, он получил повреждение от артиллерийского огня, после чего Баксиков принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка шла под «непрекращающимся обстрелом», но экипаж удалось спасти.