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Экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворец»

Ведомости

Танковый экипаж «Алеша» внесен в полном составе в реестр украинского сайта «Миротворец» за «осознанные действия против национальной безопасности Украины». 

В базу «Миротворца» включены командир Расим Баксиков, а также три члена экипажа Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев. Украинский сайт называет их «российскими военными преступниками», «соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

В июне 2023 г. военнослужащие танкового экипажа «Алеша» отразили атаку бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. По информации оборонного ведомства, после уничтожения последней боевой машины экипаж танка еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения. Затем к месту боя направили другой танк, он получил повреждение от артиллерийского огня, после чего Баксиков принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка шла под «непрекращающимся обстрелом», но экипаж удалось спасти.

Военнослужащих позднее представили к присвоению званий Героев России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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