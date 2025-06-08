Экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворец»

В июне 2023 г. военнослужащие танкового экипажа «Алеша» отразили атаку бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. По информации оборонного ведомства, после уничтожения последней боевой машины экипаж танка еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения. Затем к месту боя направили другой танк, он получил повреждение от артиллерийского огня, после чего Баксиков принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка шла под «непрекращающимся обстрелом», но экипаж удалось спасти.