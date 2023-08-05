Министр обороны представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России

В конце июля в сети распространилось видео боя у Времевского выступа. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», атака была отражена ближе к началу украинского контрнаступления. Врио главы ДНР Денис Пушилин после этого поручил наградить экипаж российского танка, соответствующее обещание дал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию уникальной, добавив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных. После этого министр обороны Сергей Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну ВСУ российского танка.