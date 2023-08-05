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Министр обороны представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России военнослужащих танкового экипажа «Алеша», который в июне отразил атаку бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. 

В Минобороны привели подробности того боя. Под массированный артиллерийский обстрел попал экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова, механик-водитель получил ранение. Командир эвакуировал военнослужащего и оказал ему первую помощь, а затем принял решение занять его место в бою. Лейтенант Александр Леваков, в свою очередь, заменил командира танка и выдвинулся в направлении позиций мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся.

«На подходе к одному из населенных пунктов, лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка», – рассказали в Минобороны.

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Тогда Баксиков решил вступить в бой с «превосходящими силами противника». В первые минуты наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б, а в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.

По информации оборонного ведомства, после уничтожения последней боевой машины экипаж танка еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения. Затем к месту боя направили другой танк, он получил повреждение от артиллерийского огня, после чего Баксиков принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка шла под «непрекращающимся обстрелом», но экипаж удалось спасти.

В конце июля в сети распространилось видео боя у Времевского выступа. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», атака была отражена ближе к началу украинского контрнаступления. Врио главы ДНР Денис Пушилин после этого поручил наградить экипаж российского танка, соответствующее обещание дал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию уникальной, добавив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных. После этого министр обороны Сергей Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну ВСУ российского танка.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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