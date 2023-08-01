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Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну ВСУ российского танка

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который в июне отразил атаку бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 г.», – говорится в сообщении ведомства.

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В конце июля в сети распространилось видео боя у Времевского выступа. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», атака была отражена ближе к началу украинского контрнаступления. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro.

Врио главы ДНР Денис Пушилин после этого поручил наградить экипаж российского танка. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экипаж танка будет награжден. Он назвал ситуацию уникальной, добавив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.

ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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