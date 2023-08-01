Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну ВСУ российского танка

В конце июля в сети распространилось видео боя у Времевского выступа. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», атака была отражена ближе к началу украинского контрнаступления. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro.