Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну ВСУ российского танка
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который в июне отразил атаку бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 г.», – говорится в сообщении ведомства.
В конце июля в сети распространилось видео боя у Времевского выступа. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», атака была отражена ближе к началу украинского контрнаступления. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro.
Врио главы ДНР Денис Пушилин после этого поручил наградить экипаж российского танка. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экипаж танка будет награжден. Он назвал ситуацию уникальной, добавив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.