Власти США запретят протестующим носить маски

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «провокационным», заявив в соцсетях, что Трамп хочет «зрелища, а не порядка». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что они «сеют террор в сообществах». Президент США написал на своей платформе Truth Social, что если Ньюсом и Басс не могут выполнять свою работу, «то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков и мародерства так, как она должна быть решена».