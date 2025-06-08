Власти США запретят протестующим носить маски
Президент США Дональд Трамп заявил, что участникам протестов запретят носить маски. Глава государства анонсировал запрет на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе, которые вспыхнули после операции иммиграционных властей.
«Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?» – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Затем администрация Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Министр обороны Пит Хегсет также предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится».
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «провокационным», заявив в соцсетях, что Трамп хочет «зрелища, а не порядка». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что они «сеют террор в сообществах». Президент США написал на своей платформе Truth Social, что если Ньюсом и Басс не могут выполнять свою работу, «то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков и мародерства так, как она должна быть решена».