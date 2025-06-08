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Власти США запретят протестующим носить маски

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что участникам протестов запретят носить маски. Глава государства анонсировал запрет на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе, которые вспыхнули после операции иммиграционных властей.

«Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Затем администрация Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Министр обороны Пит Хегсет также предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «провокационным», заявив в соцсетях, что Трамп хочет «зрелища, а не порядка». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что они «сеют террор в сообществах». Президент США написал на своей платформе Truth Social, что если Ньюсом и Басс не могут выполнять свою работу, «то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков и мародерства так, как она должна быть решена».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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